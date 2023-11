Le remplaçant de Benzema interpelle le Real Madrid

Amadou Diawara

Pour remplacer numériquement Karim Benzema, qui s'est engagé en faveur d'Al Ittihaad lors du dernier mercato estival, le Real Madrid s'est offert les services de Joselu. Prêté avec option d'achat par l'Espanyol Barcelone, le buteur de 33 ans a affiché son désir de rester à la Maison-Blanche la saison prochaine.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema a rejoint Al Ittihad librement et gratuitement l'été dernier. Pour pallier le départ de son ancien capitaine et numéro 9, le club merengue a bouclé le prêt avec option d'achat de Joselu, qui est arrivé en provenance de l'Espanyol Barcelone.

Joselu lance un appel au Real pour son avenir

Lors d'un entretien accordé à la Cadena Cope , Joselu s'est livré sur son avenir au Real Madrid. Et le buteur espagnol de 33 ans a affirmé qu'il voulait rester à la Maison-Blanche à l'issue de son prêt.

«J’espère que je pourrai rester une année de plus»