Un attaquant du PSG est en grand danger

Cet été, le PSG a largement renforcé son secteur offensif, en recrutant notamment Randal Kolo Muani pour 90M€ en provenance de l'Eintracht Francfort. Cependant, l'ancien Nantais peine à justifier cet investissement, au point que sa place en équipe de France soit menacée face à la concurrence à son poste.

Recruté pour 90M€, Randal Kolo Muani a débarqué au PSG dans les ultimes instants du mercato. Mais pour le moment, l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort peine à justifier l'investissement consenti par les Parisiens comme le souligne son rendement. Kolo Muani n'a effectivement inscrit que trois buts depuis le début de saison et doit faire face à la concurrence de Gonçalo Ramos.

La concurrence est forte pour Kolo Muani en Bleus

Mais en équipe de France aussi Randal Kolo Muani est confronté à une forte concurrence. En effet, Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, est toujours en forme, tandis que Marcus Thuram réalise un excellent début de saison à l'Inter Milan, club qu'il a rejoint cet été. La menace est donc présente au sein du groupe de l'équipe de France A, mais également chez les Espoirs où plusieurs jeunes avant-centres pourraient rapidement taper à la porte de Didier Deschamps. C'est le cas d'Elye Wahi (RC Lens) ou encore Mathys Tel (Bayern Munich).

Deschamps continue de lui faire confiance