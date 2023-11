Le PSG lâche 90M€, Deschamps s’agace

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival pour 90M€, Randal Kolo Muani est en difficulté depuis son arrivée dans la capitale. Et malgré les critiques dont il fait l'objet depuis son transfert, Didier Deschamps monte au créneau pour défendre son buteur en équipe de France.

Auteur de seulement 3 buts en 11 apparitions (toutes compétitions confondues) depuis son arrivée au PSG l'été dernier, Randal Kolo Muani peine pour l'instant à justifier les 90M€ investis par le club de la capitale pour le déloger de l'Eintracht Francfort. Mais de son côté, Didier Deschamps continue de faire confiance à son attaquant et l'a clairement fait savoir en conférence de presse.

« Vous êtes trop sévères »

« Vous êtes trop sévères avec Kolo Muani. Vous ne l'aimez pas assez, vous ne voyez pas ce qu'il est capable de faire, même s'il peut mieux faire... Certes, en efficacité, il peut améliorer son jeu dos au but, mais en termes de générosité il fait beaucoup. L'attente et l'analyse que beaucoup peuvent faire c'est que c'est Paris, on l'a payé un prix important, donc il doit être tout de suite performant mais n'oubliez pas d'où il vient », estime le sélectionneur de l'équipe de France au sujet de Kolo Muani, qui reste un excellent joueur à ses yeux malgré ses difficultés du moment au PSG.

« Il faut qu'il digère »