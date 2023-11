Deschamps intervient pour le transfert XXL du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Randal Kolo Muani est sorti vainqueur de son bras de fer avec l’Eintracht Francfort cet été, s’engageant avec le Paris Saint-Germain pour 85M€. De quoi mettre une certaine pression sur les épaules de l’international français, auteur d’un début de saison compliqué. Mais celui-ci peut toujours compter sur le soutien de Didier Deschamps.

Suspendu contre Reims (3-0) samedi, Randal Kolo Muani reste sur une prestation insuffisante la semaine dernière sur la pelouse de l’AC Milan (2-1), à l’image de son début de saison compliqué avec le PSG. L’attaquant de 24 ans, recruté pour 85M€ cet été, peine à briller sous les ordres de Luis Enrique et n’échappe pas aux critiques. Pas à celles de Didier Deschamps, qui n’a pas manqué de défendre son protégé ce lundi.

« Vous ne voyez pas ce qu'il est capable de faire »

« Vous êtes trop sévère avec Kolo Muani , juge le sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC. Vous ne l'aimez pas assez, vous ne voyez pas ce qu'il est capable de faire, même s'il peut mieux faire... Certes, en efficacité, il peut améliorer son jeu dos au but, mais en termes de générosité il fait beaucoup. L'attente et l'analyse que beaucoup peuvent faire c'est que c'est Paris, on l'a payé un prix important, donc il doit être tout de suite performant mais n'oubliez pas d'où il vient. Kolo n'a pas été loin d'être plus que décisif à la Coupe du monde. L'an dernier, en Allemagne, il fait une très bonne saison, il faut qu'il digère aussi. les exigences sont plus élevées à Paris. C'est quelqu'un qui a un potentiel important mais qui a besoin de temps pour s'améliorer aussi. »

Kolo Muani déjà touché par les mots de Deschamps