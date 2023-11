Verratti - Neymar : «La douleur», il se lâche sur le mercato du PSG

Thomas Bourseau

Marco Verratti n’est plus un joueur du PSG depuis la dernière intersaison, même son de cloche pour Neymar. Dans le cadre du grand renouvellement d’effectif opéré par la direction parisienne et assumée par Luis Campos. Ander Herrera regrette la tournure des évènements.

Le PSG a pris la décision de tourner une véritable page de son projet sportif et de l’ère QSI au cours du dernier mercato. C’est notamment le message que Luis Campos a fait passer lors d’une conférence à La Sorbonne sur le marché des transferts vendredi. « On a une pensée beaucoup plus collective cette saison au PSG. On pense à jouer ensemble et cela fait que tout le monde peut briller. C’est une nouvelle direction que le club a pris. C’est important en tant que club de défendre ce que nos supporters aiment voir. On doit défendre la culture du pays, de la ville, ce qui a été mis en place les années précédentes ».

Neymar et Verratti prennent la porte, Herrera réagit

Marco Verratti et Neymar n’étaient plus les bienvenus au PSG. L’Italien a été contraint de faire ses adieux au club et à ses supporters en septembre dernier après onze années à faire vibrer le Parc des princes. Pour ce qui est du Brésilien, il n’a pas eu le droit à cet honneur malgré ses six années passées au Paris Saint-Germain et est même sorti par la petite porte. Ander Herrera a évolué aux côtés des deux joueurs pendant trois saisons de 2019 à 2022 a éprouvé une certaine douleur à ce sujet.

«Verratti ? La façon dont il rassemblait les gens, son amour pour le club et la manière dont il est parti me fait ressentir une certaine douleur»