Surprise, il utilise le Real Madrid pour défendre le PSG !

Ander Herrera a effectué trois saisons pleines au PSG avant d’être prêté à l’Athletic Bilbao en 2022, puis d’y faire définitivement son retour. Pas vraiment mis en avant pour ses performances à Paris, Herrera est monté au créneau en prenant comme exemple le Real Madrid. Explications.

En trois saisons au PSG, Ander Herrera a pris part aux deux plus belles campagnes européennes du club depuis le lancement du projet QSI avec une finale de Ligue des champions en 2020 et une demi-finale en 2021.

«Les Galacticos, qui vous viennent à l’esprit ? Ronaldo, Figo, Zidane, mais pas Makelele»

Pourtant, le nom d’Ander Herrera ne revient pas souvent dans la discussion des gros milieux de terrain de l’ère-QSI comme Thiago Motta ou encore Marco Verratti. Pour Colinterview , Herrera a donné la raison en citant le Real Madrid. « Un manque de reconnaissance au PSG ? Non, je comprends. Quand on se souvient des Galacticos au Real Madrid, qui vous viennent à l’esprit ? Ronaldo, Figo, Zidane, mais pas Makelele probablement. Pourtant, il était l’équilibre de l’équipe ».

«Les grandes stars resteront à jamais dans les mémoires des fans»