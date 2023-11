PSG : Verratti balance tout sur son mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après onze années passées au PSG, Marco Verratti a finalement été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Et le milieu de terrain italien, qui s'est engagé avec Al-Arabi au Qatar, précise qu'il aurait pu rester en Europe où il disposait d'une grosse cote sur le marché.

Malgré une prolongation de contrat jusqu'en 2026 qui avait été signée en décembre 2022 avec le PSG, Marco Verratti a quitté le club de la capitale six mois plus tard. Le milieu de terrain de 31 ans n'entrait pas dans les plans de Luis Enrique, et il a donc finalement été vendu au club qatari d'Al-Arabi pour 50M€. Pourtant, Verratti avait d'autres options en Europe et aurait pu continuer à évoluer au plus haut niveau après son départ précipité du PSG...

Lâché par le PSG, il prépare sa vengeance sur le mercato https://t.co/TJCZrogNfJ pic.twitter.com/cUu62jrlhK — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

« J’avais beaucoup de propositions en Europe »

Interrogé au micro de la chaine locale Al-Kass Sports , Marco Verratti raconte son mercato agité : « La vérité, j’avais beaucoup de propositions en Europe. J’avais des propositions très importantes en Arabie saoudite. Mais, je connaissais déjà le Qatar, avec le PSG on venait vraiment chaque année. Je connaissais déjà bien la ville, j’avais déjà beaucoup d’amis ici et je voulais avoir une nouvelle expérience de vie avec ma famille. Je sais que c’est un bon club et je voyais son envie que je signe. À la fin, c’était simple d’accepter et de venir ici. Je suis content du choix que j’ai fait », indique le milieu de terrain italien.

Du beau monde sur Verratti

En effet, plusieurs cadors européens comme le Bayern Munich ainsi que l'Atlético de Madrid avaient été annoncés sur les traces de Verratti l'été dernier, mais ces contacts n'ont pas abouti puisque l'ancien joueur de Pescara refusait de prendre le risque de croiser le PSG en Ligue des Champions. Et il a donc préféré s'exiler au Qatar...