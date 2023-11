Un club de Ligue 1 a plombé le mercato du PSG

Axel Cornic

Grande recrue de l’été en défense avec Lucas Hernandez, Milan Skriniar était suivi par Luis Campos depuis plus d’un an. Dès son arrivée au Paris Saint-Germain, le Portugais a tout fait pour arracher l’international slovaque à l’Inter et il y est finalement arrivé... mais seulement après un feuilleton interminable.

Il a été l’un des premiers noms cités au printemps 2022, lors de l’arrivée de Luis Campos. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, Milan Skriniar a longtemps échappé au PSG et il a finalement été contraint d’aller au bras de fer avec l’Inter, afin de partir à la fin de son contrat en juin dernier.

Mercato : Le PSG a déjà trouvé le successeur de Mbappé https://t.co/Hirs0CNkef pic.twitter.com/zquGwDsoCn — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

L’Inter prête à lâcher Skriniar dès l’hiver dernier

La Gazzetta dello Sport nous apprend ce samedi que Skriniar aurait pu débarquer au PSG beaucoup plus tôt ! En janvier 2023, l’Inter semblait avoir compris qu’il était impossible de prolonger le contrat de sa star et aurait ainsi commencé à ouvrir la porte à un départ.

Le LOSC n’a pas cédé pour Tiago Djaló