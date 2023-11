Le PSG trouve un allié inattendu sur le mercato

Axel Cornic

Le dernier mercato estival a été très agité pour le Paris Saint-Germain, qui a modifié en profondeur son effectif avec notamment les départs de Lionel Messi, de Neymar ou encore de Marco Verratti. Mais ce n’est pas fini, puisque le prochain pourrait être tout aussi animé, avec Luis Campos qui pourrait bien trouver un allié assez surprenant.

Connu pour ses talents de recruteur, Luis Campos a eu beaucoup de travail lors de l’intersaison, avec notamment une attaque totalement modifiée. Mais le milieu a également été un secteur révolutionné, avec notamment le départ d’un Marco Verratti qui était eu PSG depuis plus d’une décennie.

Messi vide son sac après son transfert du PSG https://t.co/Rg67C4JDB9 pic.twitter.com/RsIbuMJOv5 — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

La Juventus veut prolonger Rabiot

Pour le remplacer, Luis Campos aurait tenté d’aller chercher Adrien Rabiot, dont le contrat avec la Juventus se terminait en juin dernier. Cette piste s’est soldée par un échec, puisque celui qui a quitté le PSG en 2019 a décidé de signer un nouveau contrat d’un an avec la Juve, renvoyant les débats autour de son avenir.

Sa mère n’est pas du tout pressée