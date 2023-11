Le PSG active une nouvelle piste, une décision inattendue se prépare

Axel Cornic

A 24 ans, Martin Zubimendi pourrait vivre un mois de janvier bouillant ! Plusieurs clubs seraient en effet sur ses traces et cela serait notamment le cas du Paris Saint-Germain, comme du Bayern Munich ou encore d’Arsenal. Mais le principal intéressé pourrait bien prendre tout le monde de court...

Le poste de numéro 6 a été l’un des gros problèmes du PSG, puisque depuis le départ de Thiago Motta personne ne s’était imposé à ce poste. Ça a changé depuis cet été, puisque Luis Campos est finalement allé chercher Manuel Ugarte et le jeune Warren Zaïre-Emery, qui peut évoluer également dans d’autres rôles, a explosé.

Zubimendi affole l’Europe

On ne semble pas encore être rassasiés au PSG, puisque 90min nous a appris que Luis Campos souhaiterait recruter Martin Zubimendi, considéré comme le nouveau grand talent du football espagnol au poste de numéro 6. Le joueur de la Real Sociedad aurait également tapé dans l’œil d’Arsenal, du Borussia Dortmund ou encore du Bayern Munich.

Il pourrait bien rester au Pays basque