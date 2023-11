PSG : Le Real Madrid fait une demande hallucinante à Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé continue d'agiter le mercato. Et pour cause, tant qu'il ne prolonge pas avec le PSG, la perspective d'un départ libre prendra de l'ampleur. Néanmoins, le Real Madrid semble avoir pris du recul dans ce dossier et aurait fixé une grande condition à l'attaquant français.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? C'est la question qui agite le mercato. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain et s'il ne prolonge pas, il pourra discuter avec le club de son choix dès le 1er janvier afin de s'y engager libre en vue de la saison prochaine. Longtemps le grand favori pour obtenir la signature du crack de Bondy, le Real Madrid a toutefois pris du recul dans ce dossier en publiant récemment un communiqué pour démentir les rumeurs.

Le Real dément pour Mbappé

« Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG », écrivait le club merengue qui préfère donc agir dans l'ombre pour obtenir la signature de Kylian Mbappé.

Seule une demande par écrit de Mbappé débloquera le dossier