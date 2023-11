PSG : Mbappé crée déjà un problème dans le vestiaire du Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours un sujet majeur sur le mercato. D'autant plus lorsque son contrat s'achève à l'issue de la saison comme c'est le cas. Par conséquent, un départ libre du PSG est possible s'il ne prolonge pas, mais le Real Madrid semble avoir revu son plan avec l'attaquant français. Et pour cause, son salaire pourrait créer un sacré déséquilibre dans le vestiaire.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne cesse d'alimenter la chronique. Il faut dire que s'il ne prolonge pas au PSG, il sera autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre la saison prochaine. Cependant, alors que le Real Madrid semblait être la piste la plus chaude, le club merengue paraît de moins en moins chaud à l'idée de recruter l'attaquant du PSG.

PSG : Nouveau coup de théâtre, le transfert de Mbappé prend forme ? https://t.co/D3wv20dSkX pic.twitter.com/zE9Hkofr24 — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

Le Real Madrid recale Mbappé ?

En effet, La Cadena SER assurait ces derniers jours que le Real Madrid avait renoncé à la signature de Kylian Mbappé. Une information qui justifie ainsi le récent communiqué du club merengue qui démentait les rumeurs au sujet de l'attaquant du PSG. « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG », écrivait le Real Madrid.

Le salaire de Mbappé va créer un déséquilibre dans le vestiaire