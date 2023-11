Messi vide son sac après son transfert du PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a quitté le PSG pour rejoindre l'Inter Miami librement et gratuitement. Auréolée de son huitième Ballon d'Or, la Pulga a présenté son nouveau trophée devant son public lors d'une rencontre amicale face à New York City FC. Et Leo Messi a profité de l'occasion pour se livrer sur son transfert.

En fin de contrat le 30 juin dernier avec le PSG, Lionel Messi s'est envolé vers Miami pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'Inter. Alors qu'il a remporté le Ballon d'Or 2023, le champion du monde argentin a brandi son nouveau trophée devant ses supporters dans la nuit de vendredi à samedi.

Messi a quitté le PSG pour signer à l'Inter Miami

Pour célébrer le huitième Ballon d'Or de Lionel Messi, l'Inter Miami a organisé un match amical contre New York City FC au Lockhart Stadium. Lors de son discours devant les supporters des Hérons , la Pulga a profité de l'occasion pour évoquer son transfert du PSG.

«Vous me faites me sentir chez moi»