«J’arrive avec 9 joueurs», le PSG balance sur son mercato

Hugo Chirossel

Conseiller sportif du PSG depuis un an et demi, Luis Campos est allé à la rencontre des étudiants de La Sorbonne ce vendredi. Une intervention ayant pour thème le marché des transferts. L’occasion pour le dirigeant portugais de donner plus de précisions sur la manière dont il aborde le mercato.

Passé par le LOSC et l‘AS Monaco notamment, Luis Campos a débarqué au PSG au mois de juin 2022. Au sein du club de la capitale, le dirigeant portugais a le rôle de conseiller sportif et c’est donc lui qui est en charge du mercato et de l’arrivée de nouveaux joueurs.

Luis Enrique annonce du lourd pour le PSG https://t.co/r7Pxakhtn9 pic.twitter.com/qo30nKZaEz — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

Campos a tenu une conférence à La Sorbonne

Luis Campos était justement présent à La Sorbonne ce vendredi. Le dirigeant du PSG y tenait une conférence sur le thème du marché des transferts. Il a alors donné quelques indications sur sa manière de travailler à l’approche du mercato et comment il fait ses propositions à son entraîneur.

«J’arrive avec 9 joueurs par poste»