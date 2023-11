Le boss du FC Nantes boucle un transfert, une polémique éclate

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cet été, plusieurs brésiliens ont posé leurs valises au FC Nantes comme Marquinhos ou encore Adson. Ce dernier, arrivé en provenance des Corinthians, est un choix de Waldemar Kita, président du club. Le dirigeant aurait poussé pour ce transfert, sans même concerter la cellule de recrutement. Le résultat est plus que mitigé.

Agé de 23 ans, Adson n'a connu que deux titularisations depuis le début de la saison. Mais comme l'a annoncé le journaliste Simon Reungoat, l'ailier brésilien devrait continuer à obtenir sa chance car : « C’est le joueur du président ! ». En effet, le joueur a été recruté grâce à Waldemar Kita, président du FC Nantes.

EXCLU @le10sport : L’Arabie Saoudite s’intéresse à 3 joueurs du FC Nantes !Ça discute notamment très bien avec un duo…Les noms sont ici : https://t.co/NlSwY3w9Bz — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 10, 2023

Kita à l'origine de l'arrivée d'Adson

« Waldemar a poussé pour ce joueur-là. C’est le joueur qui devait le faire frissonner. Avant le Mercato, quelqu’un au FC Nantes m’a dit : « On va pouvoir bien bosser au recrutement … et puis il y aura le Brésilien de Waldemar ». Et c’était effectivement un Brésilien qui est arrivé mais ça aurait pu être un autre joueur » a lâché le journaliste de Hit-West lors de l'émission Sans Contrôle.

Kita n'aurait pas concerté la cellule de recrutement