Un flop du FC Nantes va animer le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les dernières heures du mercato, le FC Nantes a notamment réussi à obtenir le prêt de Marquinhos en provenance d'Arsenal. Une opération qui tourne toutefois déjà au fiasco puisque l'ailier brésilien n'entrerait déjà plus dans les plans des Canaris. Et plusieurs clubs, notamment en Italie, serait dans le coup pour le récupérer.

Auteur d'un mercato poussif, le FC Nantes a finalement accéléré dans les dernières heures afin de boucler plusieurs opérations dont le prêt de Marquinhos en provenance d'Arsenal. Néanmoins, l'ailier brésilien n'a été titularisé qu'à une seule reprise et son départ est déjà évoqué en interne comme l'explique Simon Reungoat.

L'entraîneur du FC Nantes a réclamé «un super footballeur» au mercato https://t.co/FYoCZ5fZke pic.twitter.com/P8BEr7fm9y — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

Marquinhos déjà sur le départ du FC Nantes ?

« Arsenal n’en veut plus, visiblement Nantes non plus. Je pense que si Nantes peut casser le prêt et le faire prêter ailleurs, pourquoi pas ? A Nantes, c’est bouché. Il n’y a qu’à voir le nombre d’ailiers qu’il y a au FC Nantes… », révèle le journaliste de Hit-West pour le dernier podcast « Sans Contrôle ».

Plusieurs clubs italiens dans le coup