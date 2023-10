Le crack du PSG affole le mercato, que doit-il faire ?

La rédaction

Le PSG tient un « diamant brut » entre ses mains selon les propos de son entraîneur Luis Enrique. Warren Zaïre-Emery (17 ans) bluffe son monde et son profil de milieu de terrain complet serait apprécié au Bayern Munich et à Manchester City. En discussions pour prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, que doit décider le joueur ? C’est notre sondage du jour !

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery brille à chaque match avec le PSG. Auteur d’un doublé de passes décisives mercredi dernier lors de la réception du Milan AC, faisant de lui le plus jeune joueur de la Ligue des champions à réaliser cette prouesse devant Theo Walcott, le milieu de terrain formé au PSG a inscrit son premier but de la saison dimanche à Brest (3-2). Et maintenant ?

Une prolongation de contrat au PSG pour Zaïre-Emery ?

Avec le blessure au pied contracté par Aurélien Tchouaméni lors du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid samedi (2-1), Warren Zaïre-Emery pourrait être sélectionné par Didier Deschamps pour la trêve internationale de novembre, lui qui est le capitaine de l’équipe de France Espoirs de Thierry Henry. Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2025, le titi parisien n’a pas encore trouvé de terrain d’entente avec sa direction pour rallonger son bail comme révélé par le10sport.com le 28 septembre. Néanmoins, il devrait prolonger selon nos informations exclusives.

Manchester City et le Bayern Munich sont sur le coup !