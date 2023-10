Mbappé est impliqué dans un projet XXL… loin du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé pourrait vite recevoir des nouvelles du Real Madrid. A en croire la presse espagnole, le joueur du PSG est la priorité du club espagnol, mais il n'est pas la seule. Lors du prochain mercato estival, la direction merengue voudrait, aussi, s'attacher les services d'Erling Haaland, dont la clause libératoire passera à 200M€ à la fin de la saison.

Kylian Mbappé fait régulièrement la UNE des médias espagnols. Depuis plusieurs années, la presse s'est saisie de ce dossier, sur la table du Real Madrid depuis plusieurs années. Pour l'heure, les nombreuses tentatives de Florentino Perez n'ont pas porté leurs fruits. Mais il en faut plus pour décourager le président de la formation espagnol. Selon Josep Pedrerol, un journaliste proche du Real Madrid, le dirigeant se prépare à lancer une nouvelle offensive dans ce dossier.

Le Real Madrid veut frapper fort

A en croire le présentateur de l'émission El Chiringuito , Mbappé demeure dans les petits papiers du Real Madrid. Mais le club espagnol voudrait profiter du fait que le joueur du PSG arrive en fin de contrat pour se jeter sur une autre star. « L'objectif du Real Madrid est de recruter Mbappé et Haaland » a confié Pedrerol. A en croire certaines sources, une clause libératoire fixée à 200M€ entrera en vigueur à la fin de la saison et pourrait projeter Erling Haaland (Manchester City) vers une autre équipe européenne.

Le Real Madrid se pose des questions ?