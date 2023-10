Il snobe le PSG, cette star jubile

Amadou Diawara

Nasser Al-Khelaïfi n'a pas caché qu'il était un grand fan de Jude Bellingham. Toutefois, le crack de 20 ans a préféré snobé son club, le PSG, pour s'engager en faveur du Real Madrid lors du dernier mercato estival. Un choix qui comble de joie la star merengue Luka Modric.

Durant la dernière Coupe du Monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a laissé clairement entendre qu'il voulait attirer Jude Bellingham vers le PSG. « L'Angleterre a de la chance de l'avoir, pour être honnête. C’est l'un des meilleurs joueurs du tournoi. C'est incroyable, c'est sa première Coupe du monde. Il est calme et détendu, confiant, c'est incroyable. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et (nous avons) du respect, donc si nous voulons lui parler, nous le ferons d'abord avec le club » , a confié le président parisien.

Bellingham a préféré le Real au PSG

Toutefois, le PSG n'a pas réussi à recruter Jude Bellingham après la Coupe du Monde. D'ailleurs, le crack anglais de 20 ans s'est même engagé en faveur du Real Madrid. Le club merengue ayant fait plier le Borussia Dortmund grâce à une offre à hauteur de 103M€.

«On dirait que Bellingham est ici depuis longtemps»