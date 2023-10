PSG : Le Real Madrid reçoit un avertissement pour Mbappé !

Thomas Bourseau

Le contrat de Kylian Mbappé au PSG arrivera à expiration à l’issue de la saison et le Real Madrid serait fin prêt à l’accueillir… en sacrifiant Rodrygo Goes ? C’est l’un des sujets chauds en Espagne de la semaine, mais le journaliste José Luis Sanchez est monté au créneau.

Le Real Madrid préparerait en grande pompe l’arrivée de Kylian Mbappé l’été prochain. En fin de contrat au PSG, Mbappé pourrait rejoindre la Casa Blanca, mais serait susceptible de faire une victime : Rodrygo Goes.

Rodrygo Goes sacrifié pour Mbappé ?

C’est du moins ce que le directeur d’ Ok Diario, Eduardo Inda, révélait cette semaine sur le plateau d’ El Chiringuito. « Klopp, en plus d'être un grand entraîneur, il aime les bons joueurs. Il aime un joueur du Real Madrid, apprécié par la direction, mais qui pourrait partir durant l'été si Mbappé arrive durant l’été. C’est un joueur auquel il pense pour remplacer Salah. Le joueur qu'il aime est Rodrygo. Il le mettrait sur le côté car c'est pour remplacer l'Egyptien. Si Mbappé vient, il y aura plusieurs postes qui seront doublés au Real Madrid ».

«Je ne vendrais pas Rodrygo»