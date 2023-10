Le vestiaire de l’OM se lâche sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'OM a connu des changements majeurs durant le mercato estival avec un recrutement agité, Jordan Veretout s'est prononcé à ce sujet en conférence de presse. Et le milieu de terrain marseillais semble très satisfait du rendement de l'effectif actuel.

L'effectif de l'OM a bougé cet été ! Certains joueurs majeurs comme Alexis Sanchez sont partis, et d'autres stars telles que Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr ou encore Geoffrey Kondogbia se sont engagés avec le club phocéen. Certains observateurs estiment que l'OM sera moins compétitif cette saison, mais ce n'est pas forcément l'avis de Jordan Veretout qui a évoqué le sujet en conférence de presse.

« Plus forts que l’an passé ? C'est à vous de juger, vous êtes là pour ça. L'année dernière on avait une très bonne équipe, cette année on a une très bonne équipe aussi. Il y a des bons joueurs qui sont partis, il y a des très bons joueurs qui sont arrivés. Je pense que voilà, depuis quelques matchs, on montre un autre visage de l'Olympique de Marseille. Et ça se ressent parce que même nous, autour, on sent les gens qui sont plus joyeux, plus fiers de leur équipe », indique le milieu de terrain de l'OM.

