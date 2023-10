Le Real Madrid a trouvé sa nouvelle star, c’est la surprise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jude Bellingham continue sur sa lancée. Etincelant depuis son arrivée au Real Madrid cet été, l'international anglais a encore inscrit un doublé face au FC Barcelone ce samedi soir (1-2) et a permis à son équipe d'empocher les trois points. Après le coup de sifflet final, Carlo Ancelotti a reconnu qu'il ne s'attendait pas à une telle performance de la part du milieu offensif.

13 buts en 13 matches sous le maillot du Real Madrid. Jusqu'où s'arrêtera Jude Bellingham ? Depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund cet été, le milieu offensif flambe en Liga, et ce peu importe l'adversité. Face au FC Barcelone, l'international anglais a inscrit un doublé, donc un but dans les arrêts de jeu. Bellingham s'est encore montré décisif et cela a eu pour effet d'impressionner Carlo Ancelotti.

PSG : Le Real Madrid reçoit un avertissement pour Mbappé ! https://t.co/8oWwkwpm8L pic.twitter.com/fKiF1AgqWX — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

« Nous sommes surpris par Bellingham »

« Oui, nous sommes surpris par Bellingham. Surtout en termes d'efficacité. Il a marqué beaucoup de buts. Ce qui nous a surpris aujourd'hui, ce sont ses tirs. Il n'avait pas beaucoup marqué à l'arrêt, c'est plus généralement dans l'élan. Il a l'air d'un vétéran. Il a une très bonne attitude. L'égalisation change la dynamique. Plus de force, plus d'énergie de notre côté et plus de faiblesse pour le Barça qui, jusqu'à ce moment-là, avait mieux joué » a lâché l'entraîneur du Real Madrid dans des propos rapportés par Real-France.

« Il est incroyable »