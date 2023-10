Haaland interpelle une star du Real Madrid !

Thomas Bourseau

Une fois de plus, Jude Bellingham n’a pas manqué d’éblouir les supporters du Real Madrid, mais pas que. Auteur d’un doublé pour son premier Clasico face au FC Barcelone, Bellingham a choqué Erling Braut Haaland qui a qualifié la star anglaise et du Real Madrid de joueur « irréel ».

Jude Bellingham n’est plus à présenter. Sauveur du Real Madrid à plusieurs reprises grâce à ses buts dans les derniers instants du match notamment, Bellingham a récidivé ce samedi pour le premier Clasico de sa carrière. Sur la pelouse de Montjuic, l’international anglais recruté pour un peu plus de 100M€ par le Real Madrid à la dernière intersaison a inscrit ses 12ème et 13ème buts de la saison pour le club merengue en 13 matchs disputés. Rien que ça.

Bellingham inscrit un doublé face au FC Barcelone

Le milieu de terrain des Three Lions occupe une position de milieu offensif au Real Madrid et ne cesse d’impressionner. Au point où, après son deuxième but dans les arrêts de jeu ce samedi, le commentateur de beIN SPORTS Benjamin Da Silva s’est enflammé sur les antennes de la chaîne en disant que Jude Bellingham avait encore frappé lors du « Belling Time » , jeu de mots en référence au Fergie Time à l’époque de Sir Alex Ferguson à Manchester United.

Even Erling Haaland can't believe what Jude Bellingham is doing on the pitch for Real Madrid.Respect 🤝 pic.twitter.com/2iy2eLK76H — ESPN FC (@ESPNFC) October 28, 2023

Jude Bellingham est «irréel» selon Erling Haaland