Après son transfert du PSG, Messi reçoit une nouvelle invitation

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a quitté le PSG pour rejoindre l'Inter Miami librement et gratuitement. Auréolée de son titre de champion du monde avec l'Argentine, la Pulga pourrait faire son retour à Paris cet été, et ce, pour disputer les Jeux Olympiques. D'ailleurs, Thomas Bach, président du CIO, a milité pour voir Leo Messi participer à la compétition.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi a plié bagages le 30 juin. En fin de contrat avec le club de la capitale, la Pulga s'est engagée librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami l'été dernier. Et seulement un an après son départ, Leo Messi pourrait faire son retour à Paris.

Le CIO veut voir Messi aux JO Paris 2024

Alors que les Jeux Olympiques 2024 auront lieu à Paris, Lionel Messi pourrait revenir dans la capitale française pour défendre les couleurs de l'Argentine, après avoir soulevé la Coupe du Monde au Qatar en décembre 2022. Lors d'une conférence de presse organisée au siège du comité olympique argentin, Thomas Bach a d'ailleurs fait part de sa volonté de voir le vétéran de 36 ans disputer les prochains JO.

«Ce serait fantastique si Messi pouvait être présent»