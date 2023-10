Leo Messi se lâche sur Karim Benzema

Amadou Diawara

Etincelant lors de la saison 2021-2022 avec le Real Madrid et l'équipe de France, Karim Benzema a soulevé son tout premier Ballon d'Or. Alors que le buteur de 35 ans est devenu son héritier, Lionel Messi a pris position pour son sacre. Et il a estimé que Karim Benzema méritait amplement d'avoir remporté le Graal.

Lors de la saison 2021-2022, Karim Benzema a éclaboussé de sa classe le football européen. En effet, le buteur de 35 ans a permis au Real Madrid de s'offrir une 14ème Ligue des Champions. En parallèle, Karim Benzema a enchainé les bonnes performances avec l'équipe de France.

PSG : Il annonce du très lourd avec Mbappé https://t.co/W1mGDpqBay pic.twitter.com/pFG4S1VT2W — le10sport (@le10sport) October 23, 2023

Messi encense Benzema après son Ballon d'Or

Grâce à sa grande saison 2021-2022, Karim Benzema a été auréolé de son tout premier Ballon d'Or. Il a donc succédé à Lionel Messi, qui a raflé son septième titre personnel en 2020-2021. D'ailleurs, la Pulga s'est prononcée sur le sacre de Karim Benzema - qui défend désormais les couleurs d'Al Ittihad - lors d'un entretien accordé à La Chaine L'Equipe , qui va être diffusé ce lundi soir.

«Benzema l'a vraiment mérité»