En pleine polémique, Benzema va contre-attaquer

Alors qu’il a exprimé publiquement son soutien aux habitants de Gaza il y a quelques jours, Karim Benzema se retrouve en pleine polémique. L’attaquant français a notamment été accusé par Gérald Darmanin d’être « en lien notoire avec les Frères musulmans », une organisation considérée comme terroriste dans plusieurs pays. Son avocat est sorti du silence et a déclaré que son client envisageait de porter plainte contre le ministre de l’Intérieur, ainsi que contre d’autres personnalités politiques.

« Karim Benzema n’a jamais eu la moindre relation avec cette organisation . » Auprès du journal Le Parisien , Me Hugues Vigier, avocat de Karim Benzema, a répondu à Gérald Darmanin. Sur le plateau de CNews , le ministre de l’Intérieur a accusé l’attaquant français d’être « en lien notoire avec les Frères musulmans ». Une organisation considérée comme terroriste dans plusieurs pays et notamment en Arabie Saoudite, où évolue désormais Karim Benzema.

«Il n’est pas acceptable que ceux qui gouvernent se croient autorisés à tout par pur opportunisme»

« Nous réfléchissons à des poursuites à l’encontre de ce ministre en application, par exemple, de la loi sur la manipulation de l’information chère à notre gouvernement… et de la diffamation voire de l’injure publique, parce que ce lien inexistant avec les Frères musulmans qu’il dit pourtant notoire est évidemment présenté comme dépréciatif. Il n’est pas acceptable que ceux qui gouvernent se croient autorisés à tout par pur opportunisme », a déclaré l’avocat de Karim Benzema. Gérald Darmanin n’est pas le seul à être dans le viseur Me Hugues Vigier et de son client.

Benzema va porter plainte contre Morano et Tapiro

En effet, Le Parisien indique que Karim Benzema va porter plainte contre la députée européenne Nadine Morano (Les Républicains), qui sur Europe 1 a déclaré que l’ancien joueur du Real Madrid était « un élément de propagande du Hamas ». Le publicitaire Frank Tapiro va lui aussi faire l’objet d’une plainte de Karim Benzema, lui qui a estimé qu’il était un « collabo » et un « complice du terrorisme ». Enfin, l'attaquant d’Al-Ittihad envisage également de porter plainte contre Valérie Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône. Cette dernière a appelé à lui retirer son Ballon d’Or 2022 ainsi que la nationalité française si jamais les accusations de Gérald Darmanin venaient à être confirmées.

«Une atteinte profonde et insupportable à son honneur »