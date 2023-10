Benzema : Le clan Darmanin s’explique sur les accusations

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques jours après le soutien affiché de Karim Benzema aux habitants de Gaza, Gérald Darmanin a accusé l’attaquant français d’être « en lien notoire avec les Frères musulmans », considérés par certains pays comme une organisation terroriste, notamment en Arabie saoudite. L’entourage du ministre de l’Intérieur a tenté d’expliquer cette lourde sortie.

La dernière prise de position de Karim Benzema n’est pas passée inaperçue alors que le conflit israélo-palestinien a repris de manière très forte depuis le 7 octobre dernier, date de l’offensive du Hamas en Israël. « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants », a lâché l’attaquant français, évoluant depuis cet été en Arabie saoudite. Une publication au cœur des débats entre les détracteurs de Karim Benzema et ses défenseurs, et qui dépasse évidemment les barrières du sport, l’éditorialiste Daniel Riolo qualifiant notamment ce message d’« éminemment politique ». Il n’y a d’ailleurs plus le moindre doute après la sortie du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Benzema « en lien notoire avec les Frères Musulmans » ? Le cabinet de Darmanin se justifie

Invité de CNews lundi, le ministre de l’Intérieur a tenu des propos forts à l’égard du Ballon d’Or en titre, assurant que celui-ci était « en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères Musulmans. » Des propos passés plutôt inaperçus dans un premier temps, alors que Gérald Darmanin était l’invité de L’Heure des Pros 2 le soir de l’attentat à Bruxelles, mais cette interview revient au premier plan ces dernières heures, notamment dans la presse espagnole, Marca titrant l’un de ses articles : « Le ministre français de l'Intérieur affirme que Benzema a des liens avec un groupe terroriste ». Les Frères Musulmans sont effectivement considérés comme une organisation terroriste par certains pays, dont l'Arabie saoudite où joue Karim Benzema. Invité à s’exprimer par plusieurs médias, le cabinet de Gérald Darmanin a clarifié ses propos.

« Nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur »

« Depuis plusieurs années, nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l’idéologie frériste consistant à diffuser les normes islamiques dans différents espaces de la société, notamment dans le sport », explique à RMC et au Parisien l’entourage du ministre, qui reproche à Karim Benzema son refus « de chanter la Marseillaise » avec l’équipe de France, du « prosélytisme sur les réseaux sociaux autour du culte musulman » ou encore une « photo avec l’imam de Meaux qui avait fait l’objet d’une perquisition dans le cadre de l’assassinat de Samuel Paty ». Enfin, le cabinet du ministère de l’Intérieur met en avant le « soutien » de l’ancien international français à la publication du combattant russe de MMA Khabib Nurmagomedov qui avait fait polémique en novembre 2020 sur Instagram , regrettant qu’au « prétexte de lutter pour la liberté d'expression, les ennemis de l'islam et des musulmans (...) tentent d'offenser les sentiments de centaines de millions de croyants à travers le monde en dessinant des caricatures. »