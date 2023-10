Neymar : Luis Enrique critiqué pour son transfert ?

Thomas Bourseau

Dans la foulée de son arrivée au PSG en tant qu’entraîneur, Luis Enrique a décidé de se passer de Neymar, en accord avec le conseiller football Luis Campos. Mais du point de vue du sélectionneur Fernando Diniz, c’est un non sens complet de se priver du Brésilien.

Neymar ne sera pas allé au bout de son contrat au PSG. En 2021, le Paris Saint-Germain prenait la décision de prolonger son bail qui expirait alors un an plus tard, jusqu’en juin 2025. Et à compter du 1er juillet 2022, le contrat du Brésilien était automatiquement prolongé de deux ans comme le10sport.com vous le révélait en mai 2021.

Luis Enrique a mis Neymar à la porte

Cependant, Luis Campos est arrivé à la tête de la section sportive en juin 2022 avec la ferme intention de passer à autre chose en tournant la page Neymar au PSG. Et ce n’est pas Luis Enrique qui a affirmé le contraire un an plus tard. Nommé entraîneur du Paris Saint-Germain à l’intersaison, l’Espagnol aurait annoncé à Neymar qu’il ne comptait plus sur lui en août dernier et le Brésilien a filé à Al-Hilal.

«Aucun entraîneur au monde ne renoncerait à Neymar»