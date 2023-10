Ballon d’Or : Le gagnant est révélé, c’est une première !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le lundi 30 octobre prochain aura lieu la 67e cérémonie du Ballon d’Or au Théâtre du Châtelet, et plusieurs favoris se dégagent pour obtenir le Graal. Cependant, le suspense semble déjà avoir pris fin avec la fuite du nom du lauréat. Et si cela s’avère exact, il s’agirait d’une première historique. Explications.

Qui remportera le Ballon d’Or 2023 et succédera à Karim Benzema ? Plusieurs joueurs prétendent à la victoire finale. Malgré la nouvelle désillusion européenne du PSG, sorti dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé a réalisé une saison historique en inscrivant 54 buts en 56 matches toutes compétitions confondues avec son club et sa sélection, devenant par la même occasion le seul meilleur buteur tricolore sur un même exercice, détrônant Just Fontaine. Le capitaine des Bleus a surtout marqué les esprits au Mondial avec huit buts dont un triplé en finale contre l’Argentine. Erling Haaland a quant à lui battu le record absolu de Premier League avec 36 réalisations au compteur, tout en brillant collectivement en réalisant le triplé avec Manchester City, glanant le Championnat, la FA Cup mais surtout la Ligue des champions. Malgré les prouesses réalisées par les deux nouveaux cracks du football européens, c’est bien l’unique Lionel Messi qui se dirige vers un huitième sacre au Ballon d’Or.

Le grand huit pour Messi

Alors que le verdict avait déjà fuité ces derniers jours sur les réseaux sociaux, le quotidien Sport annonce à son tour que Lionel Messi va remporter une fois de plus le Ballon d’Or à la fin du mois. Un huitième sacre pour l’Argentin de 36 ans, vainqueur de sa première Coupe du monde en jouant un rôle essentiel avec 7 buts et 3 passes décisives durant le parcours de l’ Albiceleste . La seconde partie de saison compliquée sous le maillot du PSG n’empêchera donc pas Leo Messi d’obtenir, encore, la récompense suprême du football sur le plan individuel. Bien que le principal intéressé a désormais l’habitude de quitter la cérémonie avec le Ballon d’Or en main, ce nouveau sacre est bel et bien historique, avec une victoire inédite !

Mercato : Le verdict tombe pour l’avenir de Lionel Messi https://t.co/7Aj1F4eJAw pic.twitter.com/F1vl9IBrmW — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

Premier Ballon d’Or décerné à un joueur qui n’évolue pas en Europe

Libre après la fin de son engagement avec le PSG en mai dernier, Lionel Messi a décidé de quitter l’Europe pour rejoindre les Etats-Unis et l’Inter Miami. Grâce à cette arrivée, la MLS va pouvoir se targuer d’être le premier championnat non européen à compter dans ses rangs un Ballon d’Or en titre. Jamais le prix a en effet été décerné à un joueur qui n'évoluait pas sur le Vieux Continent, la faute à un règlement qui a évolué au fil des années.

Maradona, Pelé, Zico… Ils sont passés à cause du règlement

Jusqu’en 1995, seuls les footballeurs européens pouvaient en effet prétendre au Ballon d’Or. Les joueurs de toutes nationalités ont ensuite pu obtenir le Graal, à condition toutefois d’évoluer dans un club européen. Il a donc fallu attendre 2001 pour que chaque joueur du monde entier puisse prétendre au Ballon d’Or, sans distinction de nationalité ou de club. De quoi justifier l’absence dans le palmarès de Diego Maradona et Pelé. Si l’Argentin a évolué sur le Vieux continent du côté de Barcelone puis de Naples, la gloire brésilienne n’a jamais foulé le sol européen en club, passant l’intégralité de sa carrière à Santos avant de filer au New York Cosmos. Seul joueur à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises, Pelé a dû attendre 2013 pour obtenir son premier Ballon d’Or "d’honneur" pour récompenser l’ensemble de sa carrière, distinction qu’a également obtenue Maradona en 1995. Zico est également passé à côté du sésame en 1981, totalisant 55 buts dans une saison marquée par la victoire de Flamengo en Copa Libertadores, dont il avait fini meilleur buteur (11 buts), et à la Coupe Intercontinentale remportée contre Liverpool. Lionel Messi sera ainsi le premier à ramener son Ballon d’Or hors du continent européen.