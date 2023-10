Zinedine Zidane bientôt à Lens… aux côtés de Didier Deschamps !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Toujours très discret, Zinedine Zidane va prochainement faire une apparition en France. Ce sera du côté du RC Lens, dans le cadre d’un événement caritatif au projet de l’association de Pascal Olmeta, « Un sourire, un espoir pour la vie ». Et un certain Didier Deschamps sera également de la partie pour ce « match de Légendes ».

Libre de tout contrat, Zinedine Zidane est un sujet récurrent de la rubrique mercato. Où va bien pouvoir rebondir l’idole du football français, lui qui espérait récupérer l’équipe de France après le Mondial qatari ? Si Didier Deschamps semble bien accroché à son poste, Zizou est aujourd’hui plus à même de s’asseoir sur le banc d’une grosse cylindrée européenne. Le Real Madrid et la Juventus Turin tiennent la corde. En attendant, c’est en France que Zinedine Zidane va prochainement faire une apparition très attendue. Du côté d’un club qui vit et vibre foot : le RC Lens !

Un match de Légendes au programme

Le mardi 31 octobre prochain (19h30), au stade Félix Bollaert, aura lieu le « match des Légendes ». Organisée par Pascal Olmeta, au profit de sa célèbre association « Un sourire, un espoir pour la vie », la rencontre va réunir des personnalités incontournables du RC Lens comme Eric Sikora, Daniel Moreira, Guillaume Warmuz ou encore Yoann Lachor à celles de l’équipe de France (Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Laurent Blanc, Jean-Pierre Papin, Fabien Barthez) avec quelques guests comme Sébastien Chabal, Paul Mirabel et Michou. Un spectacle original, dans l’ambiance toujours surchauffée de Bollaert. Et les retrouvailles du duo Zidane – Deschamps, qui seront certainement scrutées sous tous les angles…