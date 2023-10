Jackpot à 200M€ grâce à Messi ?

Jean de Teyssière

L'arrivée de Lionel Messi bat des records. Joueur de l'Inter Miami depuis son départ libre du PSG, la Pulga a signé un contrat de deux ans pour 125M€ par an à la clé. Et le retour sur investissement promet d'être très intéressant pour l'Inter Miami qui pourrait gagner 200M€ rien qu'avec l'arrivée de Lionel Messi.

Lionel Messi permet à son équipe de faire des scores financiers impressionnants. Déjà, ses maillots se vendent comme de petits pains. Selon France Football, la tunique rose de l'Inter Miami, floquée Messi, se vend à 175€ pièce et se classe surtout devant les maillots de LeBron James et Tom Brady en termes de ventes. Mais Lionel Messi continue de battre des records.

Le prix des places augmente de 500%

La venue de Lionel Messi a eu pour effet de créer un très gros engouement autour de sa personne. Les Américains sont prêts à payer cher pour voir au moins une fois le septuple Ballon d'Or jouer au football sur les pelouses américaines. Et ça, l'Inter Miami l'a bien compris puisque la franchise floridienne a augmenté de 500% le prix des places du DRV PNK Stadium qui oscille en moyenne à 750€. L'Inter Miami a d'ailleurs augmenté de 3 000 places la capacité de son stade.

Un jackpot de 200M€ pour l'Inter Miami ?