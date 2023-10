Polémique avec Messi, il sort du silence

Pierrick Levallet

Malgré la victoire de l'Argentine sur le Paraguay ce vendredi (1-0), Lionel Messi s'est retrouvé au coeur d'une nouvelle polémique. Sur certaines images, il semble qu'Antonio Sanabria ait craché sur le joueur de l'Inter Miami. Rapidement accablé par les critiques, le buteur du Torino est alors sorti du silence pour faire la lumière sur cette affaire.

Lionel Messi est au coeur d’une nouvelle polémique ces dernières heures. À l’occasion de la rencontre entre l’Argentine et le Paraguay, La Pulga a eu un petit accrochage avec Antonio Sanabria. Et sur certaines images, on semble apercevoir l’attaquant de 27 ans cracher sur l’ancienne star du PSG, qui évolue désormais à l’Inter Miami. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et Antonio Sanabria s’est rapidement retrouvé accablé par les critiques.

QUE LO ESCUPIS A MESSI PARAGUAYO PELOTUDO LA CONCHA DE TU MADRE SANABRIA pic.twitter.com/Tn3qnFCDzm — Argentina Gol 𝕏 (@BocaJrsGolArg) October 13, 2023

Messi s’est fait cracher dessus en plein match ?

« Dans le vestiaire, on m’a dit qu’on m’avait craché dessus, mais la vérité c’est que je ne sais même pas qui est ce gars. Je n’ai rien vu, mais je ne veux pas donner de l’importance à ce truc sinon ça le rendra célèbre, donc il vaut mieux en rester là » avait d’ailleurs lâché Lionel Messi au micro de TyC Sports après la partie remportée par l’Argentine (1-0). Antonio Sanabria est alors sorti du silence pour faire la lumière sur cette affaire.

«Je vous recommande de regarder toutes les images»