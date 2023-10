Messi se fait cracher dessus, une polémique éclate

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une polémique a éclaté après le match Argentine-Paraguay, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Durant la rencontre, Lionel Messi se serait fait cracher dessus par un joueur adverse, Antonio Sanabria, durant cette rencontre. De dos, le champion du monde n'a rien vu, et souhaite passer à autre chose.

L'Argentine continue son sans faute lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ce jeudi soir, les coéquipiers de Lionel Messi ont vaincu le Paraguay, grâce à un but de Nicolás Otamendi. L'ancien joueur du PSG n'a pas trouvé le chemin des filets, mais s'est retrouvé au cœur d'une polémique. Durant la rencontre, Lionel Messi se serait fait cracher dessus par un joueur adverse, Antonio Sanabria.

Messi se serait fait cracher dessus

« Dans le vestiaire, on m’a dit qu’on m’avait craché dessus, mais la vérité c’est que je ne sais même pas qui est ce gars. Je n’ai rien vu, mais je ne veux pas donner de l’importance à ce truc sinon ça le rendra célèbre, donc il vaut mieux en rester là » a lâché Lionel Messi au micro de TYC Sports.

Mis en cause, il proteste