Giroud fait le buzz, il imite des stars

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Fin de match de folie entre le Genoa et l'AC Milan samedi soir. Alors que Mike Maignan est expulsé, les Rossoneri n'ont plus de possibilités de faire de changements. C'est donc Olivier Giroud qui enfile le maillot et les gants de son compatriote. L'attaquant français s'est même distingué avec un arrêt qui a permis à son équipe de conserver sa victoire. Mais ce n'est pas la première fois qu'un joueur de champ se retrouve à devoir garder les buts de son équipe.

Samedi soir, Olivier Giroud a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et pour cause, il a vécu une soirée de folie sur la pelouse du Genoa. Entre à la 66e minute de jeu, l'attaquant français voit d'abord l'AC Milan ouvrir le score à la 87e minute grâce à un but de Christian Pulisic. Le début d'une fin de match ahurissante. Et pour cause, après 9 minutes d'arrêt de jeu, Mike Maignan est expulsé. Problème, Stefano Piolo a effectué ses cinq changements. Par conséquent, c'est Olivier Giroud qui prend la place de son compatriote dans les buts milanais pour des dernières minutes irrespirables. L'attaquant va même réaliser un arrêt décisif quelques minutes plus tard afin de maintenir le score et permettre à l'AC Milan de remporter un succès crucial (1-0).

Le héros de la soirée d’hier ! Olivier Giroud sait tout faire ! pic.twitter.com/I9AWnezr4l — Footballogue (@Footballogue) October 8, 2023

«Je vais encadrer ce maillot»

Une soirée de folie sur laquelle s'est d'ailleurs prononcée Olivier Giroud au micro de DAZN après le match : « Je n’ai jamais vécu ça de ma carrière. J’ai fait un grand arrêt à la fin du match et je suis fier de toute l’équipe. On a lutté comme des lions. L’arrêt final ? Presque comme un but. Calabria m’a massacré le bras mais ça va (…) Je vais encadrer ce maillot ». Son entraîneur, Stefano Pioli, n'en revenait pas non plus : « Je n'avais encore jamais vu ça ! On a d'abord pensé à Christian Pulisic, mais ce n'était pas notre meilleure option en raison de sa taille (1,78 m, NDLR). Giroud s'est imposé comme la bonne solution et il a fait un bon boulot. Ce qu'a fait Ollie, c'est l'incarnation de notre état d'esprit, de notre mentalité, d'un groupe qui veut toujours donner son maximum ». Mais ce n'est pas pour autant inédit dans l'histoire.

Olivier Giroud, 37 ans mesdames messieurs.QUEL EXEMPLE ! 🙌 🇨🇵pic.twitter.com/tLPReRQTtP — TEAM Serie A FR (@TeamSerieA_fr) October 7, 2023

Kane, Alves... ces stars qui enfilent le maillot de gardien

En effet, bien que cela reste exceptionnel, c'est arrivé plusieurs fois que des joueurs de champ soient obligés d'enfiler les gants en cours de match. Les supporters du PSG sont bien placés pour le savoir puisque c'est arrivé deux fois ces dernières années. En 2013, alors que le club parisien est assuré du titre, Ronan Le Crom, troisième gardien, remplace Alphonse Areola en cours de jeu sur la pelouse de Lorient, afin de participer à la fête et d'être officiellement champion. Mais 20 minutes après son entrée en jeu, il est renvoyé aux vestiaires pour une faute dans la surface sur Julien Quercia. Carlo Ancelotti ne peut plus faire de changement. C'est donc Mamadou Sakho qui file dans les buts, sans pour autant réussir l'exploit de stopper le penalty des Merlus. Plus récemment, c'est Daniel Alves qui avait brièvement enfiler le maillot de gardien pour les 30 dernières secondes d'un match de Coupe de France face à Sochaux.



D'autres stars se sont distinguées, à l'image d'Harry Kane qui va réussir l'exploit d'inscrire un triplé, contre Tripoli en Europa League, et d'encaisser un but dans le même match. Le buteur anglais va faire une boulette, sans conséquence puisque Tottenham s'imposera largement (5-1). Trois autres stars du football anglais ont d'ailleurs enfilé les gants. Kyle Walker va le faire durant un match de Ligue des champions, sans encaisser de but après un arrêt peu académique, Rio Ferdinand encaissera un penalty avec Manchester United, tandis que John Terry réussira à préserver la victoire de Chelsea après la sortie de Petr Cech, victime d'un coup à la tête qui lui vaudra par la suite de porter un casque protecteur. Enfin, pour l'anecdote, ce n'est pas la première fois que Mike Maignan oblige l'un de ses coéquipiers à prendre sa place. En effet, alors au LOSC, le portier français se fait expulser lors d'un match contre Strasbourg. C'est alors Nicolas De Préville qui prend sa place. Avec moins de réussite qu'Olivier Giroud puisqu'il encaissera un but et son équipe subira une lourde défaite (0-3). N'est pas Olivier Giroud qui veut...