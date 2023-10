Le successeur de Leo Messi identifié ? Il s'enflamme totalement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Appelé en sélection par Luis De la Fuente, Lamine Yamal impressionne et bat les records de précocité du haut de ses 16 ans. Forcément, le crack du FC Barcelone est déjà comparé à Lionel Messi, y compris par son sélectionneur, dressant aussi un parallèle avec Diego Maradona. Rien que ça.

Il est le nouveau chouchou des supporters du FC Barcelone. Lamine Yamal explose les records de précocité en Espagne, lui qui est déjà apparu à dix reprises cette saison. Cette semaine contre Porto (1-0), l’attaquant est devenu le plus jeune joueur à débuter un match de Ligue des champions à 16 ans et 83 jours. Forcément, Lamine Yamal n’échappe pas aux comparaisons avec Lionel Messi, qui a éclaboussé de son talent le Barça dès son plus jeune âge. En conférence de presse, le sélectionneur de la Roja Luis de la Fuente ne s’est d’ailleurs pas caché.

« Vous souvenez-vous quand Messi ou Maradona avaient 16 ans ? »

« Il a un potentiel et des conditions fantastiques , s’est-il enflammé, relayé par Mundo Deportivo Nous devons nous occuper de lui, il est jeune. Mais vous souvenez-vous quand Messi ou Maradona avaient 16 ans ? Il ne faut pas imposer de limites à de si bons joueurs. Il faut les laisser développer tout leur potentiel. C'est ce que nous essayons de faire avec ce joueur, ici et dans son club. »

Lamine Yamal a déjà marqué avec l'Espagne

Appelé par Luis de la Fuente en septembre dernier, Lamine Yamal était devenu le plus jeune joueur à débuter avec l'Espagne contre la Géorgie (7-1) à seulement 16 ans 57 jours. La pépite du FC Barcelone en avait profité pour ouvrir son compteur buts.