Messi lâche une improbable punchline !

Thomas Bourseau

Lionel Messi est connu pour ses éclairs de génie à des moments bien choisis, mais est également réputé pour ne pas énormément courir sur un terrain. Pointé du doigt pour cette raison et notamment au PSG, Messi a loué cette philosophie auprès d’un joueur de l’académie de l’Inter Miami comme révélé par David Beckham.

A 36 ans, Lionel Messi a absolument tout gagné. Champion du monde au printemps 2022, Messi s’est lancé un nouveau challenge à l’Inter Miami où il a déjà pris ses marques au point de livrer un surprenant conseil à un joueur de l’académie de la franchise floridienne.

Lionel Messi a conseillé un jeune de l’académie de «marcher plus»

« Une chose amusante s'est produite l'autre jour lors d'une interview avec l'un des jeunes de l'Académie qui se débrouille très bien, et je lui ai demandé : "Quel est le meilleur conseil que Leo t'ait donné jusqu'à présent ? Il m'a dit de marcher plus pendant les matchs parce qu'on voit plus de choses » . a confié David Beckham, co-propriétaire de l’Inter Miami, à The Overlap.

