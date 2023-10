Après son clash avec Zinedine Zidane, il lâche ses confidences

Thibault Morlain

On se souvient tous encore de ces images de la finale de la Coupe du monde 2006. Alors que la France et l'Italie disputent les prolongations, Zinedine Zidane reçoit un carton rouge pour le dernier match de sa carrière suite à un coup de tête sur Marco Materazzi. Ça avait chauffé entre les deux sur le terrain et l'Italien est revenu sur ce moment.

« Je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler pour clarifier les choses »

S'exprimant pour Flashscore , Marco Materazzi s'est confié sur l'après coup de tête de Zinedine Zidane. L'ancien défenseur sacré champion du monde en 2006 avec l'Italie a alors avoué : « Je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler pour clarifier les choses. Mais il n'y a pas de problème. Je ne peux que le féliciter pour ce qu'il a fait en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur ».

Materazzi et la finale du Mondial 2006