Un malaise éclate avec Lionel Messi, il répond aux critiques

L’état de Lionel Messi préoccupe et interroge aux États-Unis, alors que l’ancien attaquant du PSG n’a joué que 37 minutes avec l’Inter Miami depuis la fin de la trêve internationale. Les supporters de la franchise américaine réclament ainsi de la transparence sur le sujet alors que leur club n’a plus que quatre matches à jouer dans cette saison de MLS. De son côté, Tata Martino appelle à la patience.

De quoi souffre Lionel Messi ? Depuis sa sortie des terrains dans les dernières minutes d’un match de l’Argentine contre l’Équateur le 8 septembre dernier, l’attaquant de 36 ans n’a joué que 37 minutes avec l’Inter Miami et reste sur trois rencontres ratées, dont la dernière face à New York City (1-1) dans la nuit de samedi à dimanche. Conquis par les débuts de l’ancienne star du PSG, les supporters de l’Inter Miami commencent à perdre patience et dénoncent un manque de transparence concernant La Pulga , qui souffre d’une « fatigue musculaire » selon le club.

« On évalue au jour le jour »

« De quoi souffre Messi ? On ne le sait toujours pas , a pour sa part affirmé son entraîneur Tata Martino, dans des propos relayés par Foot Mercato. Il s’entraîne, ne fait pas la même chose que le groupe, mais il se sent de mieux en mieux. Je ne peux pas dire aujourd’hui qu’il ne jouera pas contre Chicago (mercredi). On évalue au jour le jour. »

Plus que quatre matches à jouer

Les supporters de l’Inter Miami s’interrogent désormais sur le fait de revoir Lionel Messi avant la fin de la saison aux États-Unis, alors qu’il ne reste plus que quatre matches à disputer pour l’équipe de l’Argentin.