Coup dur pour Messi, une décision est prise

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami. Alors que sa franchise affronte Houston ce jeudi, la Pulga est incertaine. Interrogé sur la présence de Leo Messi en finale de l'US Open Cup, Tata Martino a confié qu'il allait prendre une décision au tout dernier moment.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons lors de sa signature. Alors qu'il n'a jamais prolongé avec le club de la capitale, le champion du monde argentin a changé d'air le 30 juin. En effet, Leo Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami cet été.

Actuellement blessé, Lionel Messi est incertain pour la finale de l'US Open Cup entre l'Inter Miami et Houston, programmée ce jeudi. Interrogé sur la potentielle présence de la Pulga , Tata Martino a fait passer un message clair.

Open cup final coming up 🔜Check out our match preview ahead of our @Opencup final match against Houston on Wednesday! Details: https://t.co/1CuYYFbfoL pic.twitter.com/C9mVkTy4cp