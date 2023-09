Incroyable, Zidane se fait fracasser en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ballon d'Or et champion du monde en 1998, Zinédine Zidane est assurément l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire. Mais grand observateur du football italien sur RMC, Johann Crochet n'a pas mâché ses mots en évoquant la carrière de l'ancien international tricolore. Selon lui, Zizou est surclassé par d'autres joueurs, passées par la Serie A.

Michel Platini ou Zinédine Zidane ? Le débat est ouvert en ce qui concerne le meilleur joueur français de l'histoire. Pour certains, Zizou mérite ce titre honorifique. Ballon d'Or 1998, il restera celui qui a permis à l'équipe de France de remporter sa première Coupe du monde en battant le Brésil au Stade de France. Egalement vainqueur de l'Euro 2000, Zidane remportera aussi quatre Ligue des champions avec le Real Madrid (une en tant que joueur et trois en tant qu'entraîneur). Malgré ce palmarès, certains observateurs estiment que l'ancien international tricolore ne joue pas dans la cour des très grands.

Ce ZIDANE ptdrrr…..ce qui me fascine s’est qu’il jouait à 2 à l’heure mais c’est un kif cme op possible 😭😭😍😍 https://t.co/fVo0UhwR8b pic.twitter.com/7d2rdKQbSA — GeorgesDiaz⚡️ ⭐️🏆🇸🇳 (@jorgesMendes94) September 25, 2023

« Zidane un très grand joueur de football ? Je ne pense pas »

C'est notamment l'avis de Johann Crochet. « Zidane a été un très bon joueur de football, l'un des joueurs les plus esthétiques de tous les temps, mais je ne pense pas qu’il a été un très grand joueur de football. Je ne suis pas loin de penser qu’il était surcoté. Je pense que y’a plein de numéros 10 dans l’histoire qui ont été meilleurs que Zidane » a confié me le journaliste sur le plateau de l 'After Foot.

« Je peux mettre 10 numéros 10 qui ont été plus importants dans le football italien »