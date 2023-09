Infidélité : Elle balance sur Neymar

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant de retourner en Arabie saoudite après la dernière trêve internationale, Neymar a été aperçu dans une boîte de nuit espagnole en compagnie de deux femmes dont il semblait proche. Une nouvelle polémique pour l’ancien joueur du PSG sur laquelle est revenue sur les réseaux sociaux Bruna Biancardi, sa compagne actuellement enceinte.

Quelques semaines après son départ du PSG pour l’Arabie saoudite, Neymar fait déjà parler de lui pour ses écarts extra-sportifs. Cette semaine, la presse étrangère a dévoilé une vidéo du Brésilien aperçu en boîte de nuit aux côtés de deux femmes dont il semble proche après la trêve internationale, et ce alors que sa compagne doit accoucher dans un mois. La réponse de cette dernière n’a pas tardé.



free my girl bruna from the shackles of neymar 😭😭 pic.twitter.com/1z9kmJYMAw — a (@305wildflower) September 19, 2023

« Une fois encore déçue »

Sur Instagram , Bruna Biancardi est sortie du silence : « Bonsoir. Je suis au courant de ce qui s’est passé et je suis une fois encore déçue. Mais dans la dernière partie de ma grossesse, mon attention et mes préoccupations se tournent exclusivement vers ma fille et c’est tout ce à quoi je vais penser pour le moment. Merci pour les gentils messages. »

Le tacle indirect de Bruna Biancardi