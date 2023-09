Coup dur pour Messi, il balance tout

Amadou Diawara

Ce jeudi, Lionel Messi a dû sortir du terrain prématurément lors du duel entre l'Inter Miami et Toronto. Interrogé après la victoire de la franchise floridienne, Tata Martino a lâché toutes ses vérités sur la blessure de la Pulga, en profitant pour donner de ses nouvelles.

Lors de la confrontation entre l'Inter Miami et Toronto ce jeudi, Lionel Messi a dû quitter ses partenaires dès la 37ème minute de jeu à cause d'une blessure. Alors que la Pulga souffre d'une fatigue musculaire, Tata Martino a donné de ses nouvelles après la victoire de son équipe.

«Je ne pense pas qu'il y ait une blessure musculaire»

« Les blessures de Lionel Messi et de Jordi Alba ? Nous avons fait des entraînements où ils se sont bien sentis. Nous avons compris qu'ils étaient aptes à jouer. Après avoir parlé avec eux, ils disent avoir ressenti une gêne... Je ne note pas quelque chose de nouveau, ni de plus grave que ce qu'ils ont ressenti. Je ne pense pas qu'il y ait une blessure musculaire. Nous y allons jour après jour. Si nous les avons fait jouer, c'est parce qu'ils étaient en condition de jouer. Il valait probablement mieux les faire jouer aujourd'hui (jeudi) et pas dimanche. Il leur fallait 45 ou 60 minutes de football pour atteindre la finale (de l’US Open Cup) dans de meilleures conditions de rythme. En tout cas, je suis prudent » , a précisé Tata Martino, le coach de l'Inter Miami, avant d'en rajouter une couche.

«Je n'ai plus le même pessimisme que lorsque j'ai dû les remplacer»