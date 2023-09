Scandale pour Neymar, la sortie lunaire de son père

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après son départ du PSG, Neymar continue d'alimenter la chronique et de faire parler de lui pour ses soucis extra-sportifs. En effet, le Brésilien a été aperçu e, boite de nuit à Barcelone en compagnie de deux femmes dont il semblait proche, alors sa compagne, Bruna Biancardi, est enceinte. Et la sortie de son père ne devrait rien arranger.

Après six saisons au PSG, Neymar a quitté le club de la capitale afin de s'engager avec Al-Hilal en Arabie Saoudite. Mais alors que ses débuts sportifs sont poussifs, comme en témoigne son coup de sang lors du match contre Navbahor Namangan en Ligue des Champions asiatique.

Neymar aperçu en boite de nuit avec deux femmes

Mais ce n'est pas tout. En effet, selon des images divulguées par le journaliste brésilien Leo Dias, Neymar est aperçu en boite de nuit à Barcelone en compagnie de deux femmes dont il semble proche. Et ce alors que Bruna Biancardi, sa compagne, est actuellement enceinte. La vidéo aurait été prise mercredi soir, alors qu'Al-Hilal jouait vendredi.

«Il est célibataire ! Ou pas»