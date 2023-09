Mbappé : Grande annonce pour le Ballon d’or, le Real Madrid va adorer

Thomas Bourseau

Qui succèdera à Karim Benzema ? Kylian Mbappé aura son mot à dire pour cette édition 2023 du Ballon d’or. Mais à l’avenir, la star du PSG pourrait être particulièrement embêtée par un certain Jude Bellingham. Chouchou des supporters du Real Madrid, Bellingham a convaincu Gareth Bale qui voit très grand et un Ballon d’or pour l’Anglais.

Kylian Mbappé est devenu meilleur buteur de l’histoire du PSG en mars dernier en dépassant le record des 200 réalisations d’Edinson Cavani. Mais c’est surtout en raison de sa Coupe du monde au Qatar avec l’équipe de France qu’il est si bien positionné pour remporter son premier Ballon d’or.

Mbappé opposé à Messi et Haaland pour le Ballon d’or

La star du PSG est opposée à son ancien coéquipier Lionel Messi, qui a raflé la Coupe du monde en décembre dernier avec l’Argentine avant de filer à l’Inter Miami en fin de saison dernière. Kylian Mbappé devra également récolter plus de voix que la machines à marquer qu’est Erling Braut Haaland et qui a, au passage, signé un triplé historique avec Manchester City lors de l’exercice précédent.

Coup dur pour Mbappé, Deschamps sort du silence https://t.co/QZtMbBYAkW pic.twitter.com/PoSyPrpqLJ — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

Bellingham pour stopper Mbappé à l’avenir ?