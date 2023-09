PSG : Le transfert de Mbappé est relancé, le Real Madrid dépassé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a semblé plus que jamais proche d’un départ du PSG cet été. Et pour cause, les conditions étaient réunies puisque le club de la capitale était ouvert à son transfert en raison du refus du joueur de prolonger son contrat lorsque Karim Benzema a laissé sa place vacante à Madrid. Mais ce serait justement cela qui aurait chamboulé les plans merengue.

Alors que Kylian Mbappé a refusé d’activer la clause présente dans son contrat au PSG pour le rallonger d’une saison jusqu’en juin 2025, le feuilleton autour de son avenir a mis le feu au mercato. Jusqu’à une suspension de trois semaines du champion du monde tricolore, utilisée comme moyen de pression par le PSG pour qu’il revienne sur sa position, en vain.

Une union voulue entre Mbappé et le Real Madrid ?

Pendant cet été de folie, ESPN confiait que Kylian Mbappé et le Real Madrid auraient aimé entamé leur collaboration à l’intersaison en coulisses, mais il n’en a rien été. Mais Marca vient confirmer la tendance évoquée par le média britannique.

Verratti poussé vers la sortie, le PSG se fait dézinguer https://t.co/J0hUCLFRfd pic.twitter.com/L3IPHbF2UE — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

Le plan du Real Madrid mis à mal par Benzema ?