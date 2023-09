Griezmann veut suivre Mbappé, il annonce la couleur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé rêve des Jeux olympiques de Paris en 2024 et le fait savoir, il n’est pas le seul à vouloir participer à l’événement. Antoine Griezmann, aussi, espère faire partie du groupe retenu par Thierry Henry. L’attaquant de l’Atlético de Madrid a d’ailleurs réaffirmé son envie de prendre part à l’aventure en conférence de presse.

Un casse-tête attend déjà Thierry Henry pour les Jeux Olympiques. Le sélectionneur de l'équipe de France espoirs dirigera en effet le groupe tricolore en 2024 et pourra appeler trois joueurs de plus de 23 ans pour renforcer son effectif. Parmi les candidats figure Kylian Mbappé, la star du PSG n’ayant jamais caché son envie de faire partie de l’aventure. Et il n’est pas le seul joueur de Didier Deschamps à vouloir participer au tournoi olympique de football.

PSG : Mbappé va enfin se prononcer sur son mercato https://t.co/4KziwaUOuS pic.twitter.com/5Vhuo2fVGs — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

« C’est important de penser aux JO »

Antoine Griezmann espère aussi disputer les JO de Paris 2024 et multiplie les appels du pied. Interrogé sur le sujet ce lundi en conférence de presse, le Français a expliqué ce que représentait cette compétition à ses yeux : « Les Jeux me parlent beaucoup. Le plus important c’est l’Euro mais c’est important de penser aux JO qui auront lieu en France. Quand je regarde les Jeux, je ne suis plus un footballeur, je suis un Français supporter comme les autres, qu’importe le sport. C’est des choses que j’essaye de montrer à mes enfants. J’ai monté à ma petite fille Mia de la gymnastique, ce sont des moments exceptionnels. »

« C’est un rêve pour moi, un objectif »