Victoire pour Mbappé, un accord est annoncé

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé s'était lancé dans un véritable bras de fer avec la Fédération Française de Football. Ne voulant pas être associé à certaines marques qui collaborent avec la Fédé', le capitaine des Bleus voulait plus de contrôle sur ses droits à l'image et ceux de ses coéquipiers. Le dénouement est arrivé ce lundi soir.

Depuis mars 2022, Kylian Mbappé avait réclamé du changement. Le 19 septembre dernier, suite au refus de la Fédération de « modifier la convention » des droits à l'image des joueurs, l'attaquant du PSG était donc resté dans sa chambre pour ne pas prendre part aux séances photos organisées par l'instance. Après de longs mois de dialogue, la FFF a annoncé ce lundi soir un accord avec Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

Mbappé remporte son bras de fer avec la FFF

Cette nouvelle convention « traduit une vision commune entre les joueurs et la Fédération autour des valeurs de l'équipe de France et l'importance de son rayonnement au service du développement de la pratique du football en France », détaille la FFF dans un communiqué, ajoutant que « ce nouveau cadre permettra une relation équilibrée et claire en ce qui concerne la gestion du droit d'image de l'équipe et des joueurs qui la composent et établira un cadre concerté d'évolution et de suivi de la mise en oeuvre de la Convention. » Le président de la FFF se réjouit également d'avoir pu trouver un accord.

La réaction de Philippe Diallo