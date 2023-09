Un joueur s’annonce à l’OM… à vie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé il y a un an à l’OM, Samuel Gigot n’a jamais caché son amour pour le club phocéen. Natif d’Avignon, le défenseur central est fan de l’OM depuis son plus jeune âge, à tel point qu’il s’imagine bien y évoluer durant toute sa carrière. Si la direction marseillaise partage cette volonté évidemment.

Né à Avignon, Samuel Gigot a toujours été un fan de l'OM. Il a d'ailleurs réalisé son rêve en s'engageant avec le club phocéen durant l'été 2022. Et désormais, le défenseur central se projette sur le très long terme à Marseille.

Gigot veut finir sa carrière à l'OM

« Finir ma carrière à l’OM ? Ce serait un kiff. S’ils veulent encore de moi… Depuis tout jeune, je n’ai jamais été motivé par l’argent. Pour moi, c’était vraiment le côté sportif. Quand j’étais jeune, je rêvais d’aller en Angleterre », confie-t-il au micro de BFM avant de poursuivre.

«Pourquoi pas une reconversion pour transmettre aux jeunes»