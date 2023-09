La nouvelle folie à 10M€ de Messi

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami de David Beckham. D'après la presse américaine, la Pulga se serait offerte un manoir à hauteur de 10M€ pour sa nouvelle vie en MLS avec sa famille.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons lors de sa signature. Alors qu'il n'a jamais prolongé avec le club rouge et bleu, le champion du monde argentin a fait ses valises cet été.

Leo Messi s'offre un manoir à 10M€

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi s'est envolé vers Miami cet été, et ce, pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'Inter. Alors qu'elle a migré vers la MLS depuis plusieurs semaines, la Pulga aurait enfin trouvé sa nouvelle demeure.

Une surface habitable de 1600 m2