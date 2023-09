«Je ne veux plus jouer» : Une star de Deschamps passe aux aveux !

Thomas Bourseau

Depuis quelque temps, la vie de Paul Pogba est très délicate tant sur les terrains qu’en dehors. Régulièrement blessé, ce qui l’a privé de la dernière Coupe du monde avec l’équipe de France de Didier Deschamps, Pogba a également traversé une épreuve dangereuse pour sa famille et sa personne à cause d’une affaire d’extorsion de fonds dans laquelle son frère aîné Mathias a figuré. Pogba a vidé son sac.

En août 2022, à l’approche de la fin du mercato, une improbable affaire frappait Paul Pogba. Son frère aîné Mathias en personne publiait une série de vidéos dans laquelle il expliquait dans les grandes lignes que les choix du champion du monde qu’il qualifiait de « manipulateur » pourraient le conduire à la mort ainsi que celles de membres divers de sa famille. Une affaire d’extorsion de fonds somme toute, qui bien chamboulé le quotidien et la vie de Paul Pogba et de ses proches.

Paul Pogba pris dans une affaire familiale d’extorsion de fonds

Un épisode qui a chamboulé Paul Pogba et pour lequel le mot de la fin n’est pas encore connu puisque l’enquête suivait toujours son cours au printemps dernier. Pour Al-Jazeera, le milieu de terrain de la Juventus et de l’équipe de France s’est confié sur cette douloureuse épreuve qu’il a traversé.

«Parfois, j'étais seul et je me disais : Je ne veux plus avoir d'argent. Je ne veux plus jouer»